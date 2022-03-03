На Закарпатті СБУ провела дводенні антитерористичні навчання

У Мукачівському та Берегівському районах Закарпатської області пройшли дводенні антитерористичні навчання СБУ, в ході яких бійці відпрацьовували навички протидії диверсійним і терористичним загрозам.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За легендою навчань, дві групи умовних терористів прибули в регіон для вчинення диверсії на одному з об'єктів ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За легендою навчань, дві групи умовних терористів прибули в регіон для вчинення диверсії на одному з об'єктів ЗСУ.
Під час навчань перевірялася готовність суб'єктів боротьби з тероризмом протистояти диверсійним і терористичним загрозам.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі