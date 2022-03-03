На Закарпатті СБУ провела дводенні антитерористичні навчання

19:03 03 червень Київ, Україна

У Мукачівському та Берегівському районах Закарпатської області пройшли дводенні антитерористичні навчання СБУ, в ході яких бійці відпрацьовували навички протидії диверсійним і терористичним загрозам.



Про це повідомляє пресслужба СБУ.



За легендою навчань, дві групи умовних терористів прибули в регіон для вчинення диверсії на одному з об'єктів ЗСУ.

"В ході тренувань, силовики своєчасно зреагували і знешкодили імітаційні саморобні вибухові пристрої і перешкодили "диверсантам" потрапити на військовий об'єкт. Завдяки злагодженим діям правоохоронців умовні злочинці були затримані, а наслідки їхньої підривної діяльності нейтралізовані", - говориться в повідомленні.

Під час навчань перевірялася готовність суб'єктів боротьби з тероризмом протистояти диверсійним і терористичним загрозам.