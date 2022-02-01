На Закарпатті МВС проведе експеримент з автомобілістами і спецтранспортом

З метою пробудження свідомої поведінки автомобілістів щодо спецтранспорту, на Закарпатті вирішили провести експеримент.
Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.
За даними відомства, цей експеримент проводять тому, що водії не реагують на сигнали і не поступаються дорогою медикам, блокують проїзди або паркують свої транспортні засоби в недозволених місцях.
"Неприпустимо, щоб чиєсь порушення правил коштувало комусь життя", - сказано в повідомленні.
"Неприпустимо, щоб чиєсь порушення правил коштувало комусь життя", - сказано в повідомленні.
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