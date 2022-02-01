На Закарпатті МВС проведе експеримент з автомобілістами і спецтранспортом

09:40 14 травень Київ, Україна

З метою пробудження свідомої поведінки автомобілістів щодо спецтранспорту, на Закарпатті вирішили провести експеримент.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

"Протягом тижня на Закарпатті триватиме експеримент: за автомобілем швидкої допомоги буде їхати автомобіль патрульної поліції. Таким чином в області фіксуватимуть порушників, які не поступаються дорогою медикам", - сказано в повідомленні.

За даними відомства, цей експеримент проводять тому, що водії не реагують на сигнали і не поступаються дорогою медикам, блокують проїзди або паркують свої транспортні засоби в недозволених місцях.



"Неприпустимо, щоб чиєсь порушення правил коштувало комусь життя", - сказано в повідомленні.