На ЗАЕС не працює тренажер, на якому відпрацьовуються навички персоналу

Дії російських окупантів спричинили зупинку унікального повномасштабного тренажера на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.
Про це заявили в "Енергоатомі".
Рашисти навмисне блокують доступ до робочих місць інструкторам ПМТ, оскільки вони відмовилися співпрацювати з ворогом та підписувати контракти з фейковим АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС", - наголосили в українській держкомпанії.
Підготовка та підтримання кваліфікації на ПМТ є важливою для безпеки АЕС складовою експлуатаційної діяльності і має проводитись систематично, щоб персонал зберігав та розвивав раніше набуті навички, пояснив "Енергоатом".
Так, підтримувати ліцензовану готовність персоналу АЕС та навчати його рекомендує МАГАТЕ, і це одна з вимог Державної інспекції ядерного регулювання України.
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