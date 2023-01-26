На ЗАЕС не працює тренажер, на якому відпрацьовуються навички персоналу

Дії російських окупантів спричинили зупинку унікального повномасштабного тренажера на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.



Про це заявили в "Енергоатомі".

"Через російських окупантів на ЗАЕС не працює повномасштабний тренажер (ПМТ), на якому відпрацьовують навички, необхідні для роботи на атомному об'єкті.



Рашисти навмисне блокують доступ до робочих місць інструкторам ПМТ, оскільки вони відмовилися співпрацювати з ворогом та підписувати контракти з фейковим АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС", - наголосили в українській держкомпанії.



Підготовка та підтримання кваліфікації на ПМТ є важливою для безпеки АЕС складовою експлуатаційної діяльності і має проводитись систематично, щоб персонал зберігав та розвивав раніше набуті навички, пояснив "Енергоатом".



Так, підтримувати ліцензовану готовність персоналу АЕС та навчати його рекомендує МАГАТЕ, і це одна з вимог Державної інспекції ядерного регулювання України.