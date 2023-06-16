На виконання програми єВідновлення вже виділено 4,4 млрд грн

Українці з нетерпінням чекали надходження коштів від уряду, щоб відновити свої зруйновані війною будинки. З 10 травня почали надходити довгоочікувані кошти. Як заявив на своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд України виділив перші кошти, які підуть на компенсації за пошкоджене житло українців у рамках програми єВідновлення.
Він зазначив, що в Україні вже більше тижня працює програма єВідновлення, в рамках якої українцям виплачують кошти на ремонт житла, пошкодженого під час війни.
Цю програму цифровізовано – українці можуть подавати заявки за допомогою порталу Дія, нагадав він.
На сьогодні в Україні подано вже майже 11,7 тисячі заявок, найбільше - від мешканців Харківської, Київської та Миколаївської областей.
За його словами, всього у фонді зібрали близько 62 мільярдів гривень. Половина з них – це вилучені кошти росіян.
Гроші з фонду переважно спрямовуються на ремонт житла, критичної інфраструктури та на пілотні проєкти відновлення.
Як ми вже писали, 10 травня в Україні стартувала програма єВідновлення. Тепер усі громадяни, чиє житло було пошкоджено під час війни, матимуть змогу отримати гроші від держави на його ремонт. Подати онлайн-заявку можна в Дії, попередньо оформивши спеціальну картку у банку, куди нарахують кошти.
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