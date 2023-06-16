На виконання програми єВідновлення вже виділено 4,4 млрд грн

07:03 20 травня Київ, Україна

Українці з нетерпінням чекали надходження коштів від уряду, щоб відновити свої зруйновані війною будинки. З 10 травня почали надходити довгоочікувані кошти. Як заявив на своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд України виділив перші кошти, які підуть на компенсації за пошкоджене житло українців у рамках програми єВідновлення.

Він зазначив, що в Україні вже більше тижня працює програма єВідновлення, в рамках якої українцям виплачують кошти на ремонт житла, пошкодженого під час війни.

Цю програму цифровізовано – українці можуть подавати заявки за допомогою порталу Дія, нагадав він.

На сьогодні в Україні подано вже майже 11,7 тисячі заявок, найбільше - від мешканців Харківської, Київської та Миколаївської областей.

"Уряд уже виділив перші ресурси на виконання цієї програми - 4,4 млрд грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", - додав прем'єр-міністр.

За його словами, всього у фонді зібрали близько 62 мільярдів гривень. Половина з них – це вилучені кошти росіян.

Гроші з фонду переважно спрямовуються на ремонт житла, критичної інфраструктури та на пілотні проєкти відновлення.

Як ми вже писали, 10 травня в Україні стартувала програма єВідновлення. Тепер усі громадяни, чиє житло було пошкоджено під час війни, матимуть змогу отримати гроші від держави на його ремонт. Подати онлайн-заявку можна в Дії, попередньо оформивши спеціальну картку у банку, куди нарахують кошти.