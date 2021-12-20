На час курсів абітурієнтів з окупованих територій забезпечать житлом

18:49 23 березень Київ, Україна

Випускникам з окупованих територій на час підготовчих курсів для вступу до ВНЗ, будуть надані місця в гуртожитках.

Про це в Фейсбуці інформує Офіс Омбудсмена.

«Для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій почали роботу підготовчі курси для вступу в українські вищі навчальні заклади. Курси безкоштовні і містять заняття з української мови та літератури, історії України, математики та англійської мови. На період навчання слухачі очного курсу будуть забезпечені місцем в гуртожитку», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що навчання на таких курсах проводитиметься за очною, змішаною або дистанційною формами.



Цей пілотний проєкт буде діяти на базі освітніх центрів «Донбас-Україна» і «Крим-Україна» при 9 українських закладах вищої освіти: Донецький національний технічний університет; Житомирський державний університет імені Івана Франка; Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; Маріупольський державний університет; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського; Херсонський державний університет.



Зареєструватися на ці курси необхідно до 1 квітня, заповнивши анкету на сайтах зазначених навчальних закладів.



Консультацію щодо зарахування на курси можна отримати за безкоштовним номером гарячої урядової лінії: 0 800 504 425.