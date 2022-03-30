На час фестивалю Atlas Weekend столичний громадський транспорт продовжить роботу

19:34 05 липня Київ, Україна

У зв'язку з проведенням фестивалю Atlas Weekend , робота метро і наземного транспорту столиці буде продовжена.

Про це повідомили в Київській міській держадміністрації в понеділок, 5 липня.



Як зміниться графік

В ніч з 6 на 7 липня і в ніч з 9 на 10 липня столичний метрополітен і наземний пасажирський транспорт працюватиме на годину довше.

У дні проведення фестивалю з 5 по 10 липня можливе закриття входу для пасажирів на станції метрополітену "Виставковий центр".