На час фестивалю Atlas Weekend столичний громадський транспорт продовжить роботу

У зв'язку з проведенням фестивалю Atlas Weekend, робота метро і наземного транспорту столиці буде продовжена.
Про це повідомили в Київській міській держадміністрації в понеділок, 5 липня.
Як зміниться графік
В ніч з 6 на 7 липня і в ніч з 9 на 10 липня столичний метрополітен і наземний пасажирський транспорт працюватиме на годину довше.
Як зміниться графік
В ніч з 6 на 7 липня і в ніч з 9 на 10 липня столичний метрополітен і наземний пасажирський транспорт працюватиме на годину довше.
У дні проведення фестивалю з 5 по 10 липня можливе закриття входу для пасажирів на станції метрополітену "Виставковий центр".
На годину довше 6-9 липня працюватимуть тролейбуси за маршрутами №№ 11, 12, 43, 45 і автобуси за маршрутом № 56.
"Перевезення пасажирів наземним громадським транспортом буде організоване після проходження останніх пар поїздів", - додали в КМДА.
Фестиваль Atlas Weekend пройде на столичному ВДНГ з 6 по 11 липня.
"Перевезення пасажирів наземним громадським транспортом буде організоване після проходження останніх пар поїздів", - додали в КМДА.
Фестиваль Atlas Weekend пройде на столичному ВДНГ з 6 по 11 липня.
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