На сході України очікується до -5 морозу

Український гідрометцентр прогнозує по всій території країни ясну погоду без опадів. Можлива незначна хмарність. Змінний помірний вітер, 3-8 м/с.
Вночі температура повітря від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень обіцяють від +2 до +7 градусів. На півдні країни вдень повітря прогріється до 10 градусів вище нуля. У східних областях вночі температура повітря опуститься до 5 градусів морозу.
У четвер в Києві буде хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі буде від нуля до 2 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 5 градусів вище нуля.
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