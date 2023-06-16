На сході України відкрили нову газову свердловину

Укргазвидобування, провідна компанія в газовій галузі України, повідомило про успішне пробурювання та запуск нової свердловини на сході країни.



Ця свердловина має потенціал видобувати 230 тис. кубометрів газу на день, що відкриває нові перспективи для енергетичної незалежності та розвитку країни..



Завдяки використанню сучасних методів інтерпретації даних, команда розробників Укргазвидобування виявила значні додаткові запаси газу на родовищі, що вже давно діє.



Це стало можливим завдяки оновленим підходам та глибокому аналізу геологічних даних.



У планах компанії - буріння ще п'яти нових свердловин на цьому родовищі, щоб повністю розкрити його потенціал та досягти денного видобутку не менше 1 млн. кубометрів газу.



Ця подія стає важливою віхою у розвитку енергетичного сектору України та підвищення її енергетичної незалежності.