На Волині зустріли Вифлеємський вогонь

На українсько-польському кордоні харцери (польська національна скаутська організація) передали Вифлеємський вогонь миру членам Волинського осередку Національної скаутської організації «Пласт». Разом із ними вогонь зустрічали міський голова Ігор Паленко разом із заступником Андрієм Гудимом, настоятелями Володимир-Волинських храмів різних конфесій, а також прикордонниками обох держав.
26-й рік поспіль члени "Пласту" привозять Вифлеємський вогонь миру в Україну та розповсюджують його по всіх куточках країни. Саме Вифлеємський вогонь символізує прийдешні свята, затишок і все тепле і добре, із чим асоціюється Різдво. Напередодні майбутніх свят присутні обмінялися подарунками та словами подяки, побажали взаємного миру, злагоди, здоров'я. На завершення заходу діти заспівали різдвяну пісню.
26-й рік поспіль члени "Пласту" привозять Вифлеємський вогонь миру в Україну та розповсюджують його по всіх куточках країни. Саме Вифлеємський вогонь символізує прийдешні свята, затишок і все тепле і добре, із чим асоціюється Різдво. Напередодні майбутніх свят присутні обмінялися подарунками та словами подяки, побажали взаємного миру, злагоди, здоров'я. На завершення заходу діти заспівали різдвяну пісню.
Далі Вифлеємський вогонь миру вирушив до Луцька, де його передадуть громадам церков різних конфесій, символізуючи єднання всіх християн під час святкування Різдва. Завтра на ранковому шикуванні капелани 14 ОМБР передадуть лампадку нашим військовим.
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