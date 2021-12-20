На Волині зустріли Вифлеємський вогонь

19:43 16 грудень Київ, Україна

На українсько-польському кордоні харцери (польська національна скаутська організація) передали Вифлеємський вогонь миру членам Волинського осередку Національної скаутської організації «Пласт». Разом із ними вогонь зустрічали міський голова Ігор Паленко разом із заступником Андрієм Гудимом, настоятелями Володимир-Волинських храмів різних конфесій, а також прикордонниками обох держав.



26-й рік поспіль члени "Пласту" привозять Вифлеємський вогонь миру в Україну та розповсюджують його по всіх куточках країни. Саме Вифлеємський вогонь символізує прийдешні свята, затишок і все тепле і добре, із чим асоціюється Різдво. Напередодні майбутніх свят присутні обмінялися подарунками та словами подяки, побажали взаємного миру, злагоди, здоров'я. На завершення заходу діти заспівали різдвяну пісню.

“Передаю щирі вітання з майбутніми святами всьому польському народові. Сподіваюся на стійку та дружню співпрацю між українським та польським народами, яка буде на користь наших громад. Ми щиро приймаємо цей вогонь, який зігріватиме наші серця і наблизить нас до свят. Наше місто та громада відкриті для реалізації різних проєктів та завжди готові прийняти партнерів”, – у вітальному слові зазначив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Паленко.

Далі Вифлеємський вогонь миру вирушив до Луцька, де його передадуть громадам церков різних конфесій, символізуючи єднання всіх християн під час святкування Різдва. Завтра на ранковому шикуванні капелани 14 ОМБР передадуть лампадку нашим військовим.