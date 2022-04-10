На Волині пройде театралізований фестиваль «Торчинський ярмарок»

Фестиваль стартує 31 липня, повідомляється на сторінці заходу в Фейсбуці.

"Театралізований фестиваль "Торчинський ярмарок" перенесе нас в середину ХVI століття до того дня, коли містечко отримало Магдебурзьке право, а з ним привілей проводити ярмарки. На них з'їжджалися купці і бродячі артисти з усіх усюд, а театрально-циркові вистави користувалися шаленою популярністю. Ми пройдемося по локаціях - століттях розвитку Торчина та околиць і будемо вражені історією, яка оживає", - написали організатори заходу.