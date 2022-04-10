У селищі міського типу Торчин, що на Волині, пройде театралізований фестиваль "Торчинський ярмарок", який перетворить містечко на сцену грандіозних видовищ.
Фестиваль стартує 31 липня, повідомляється на сторінці заходу в Фейсбуці.
Відвідувачів фестивалю чекають середньовічні ходи, фарси, театралізовані вистави, пересипані розповідями про історію Торчинської громади, танці, ремісничі видовища, квести і фотосесії, концерт з використанням старовинних інструментів, екскурсії, вистави та лекторії.
Також в програмі - великий ярмарок за участю майстрів народних ремесел і виробників харчової продукції регіону.
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