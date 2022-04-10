На Волині пройде театралізований фестиваль «Торчинський ярмарок»

17:37 12 липня Київ, Україна

У селищі міського типу Торчин, що на Волині, пройде театралізований фестиваль "Торчинський ярмарок", який перетворить містечко на сцену грандіозних видовищ.
 
Фестиваль стартує 31 липня, повідомляється на сторінці заходу в Фейсбуці.
"Театралізований фестиваль "Торчинський ярмарок" перенесе нас в середину ХVI століття до того дня, коли містечко отримало Магдебурзьке право, а з ним привілей проводити ярмарки. На них з'їжджалися купці і бродячі артисти з усіх усюд, а театрально-циркові вистави користувалися шаленою популярністю. Ми пройдемося по локаціях - століттях розвитку Торчина та околиць і будемо вражені історією, яка оживає", - написали організатори заходу.
Відвідувачів фестивалю чекають середньовічні ходи, фарси, театралізовані вистави, пересипані розповідями про історію Торчинської громади, танці, ремісничі видовища, квести і фотосесії, концерт з використанням старовинних інструментів, екскурсії, вистави та лекторії.

Також в програмі - великий ярмарок за участю майстрів народних ремесел і виробників харчової продукції регіону.