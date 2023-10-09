На вокзалах та поїздах "Укрзалізниці" розпочали роботу маршали безпеки

15:03 09 жовтня Київ, Україна

На українських вокзалах та в потягах "Укрзалізниці" розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки. Це працівники відомчої воєнізованої охоронної компанії, головне завдання яких — контролювати ситуацію у пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"На відміну від своїх колег-охоронців, які працюють на об'єктах залізниці у службовій формі з усіма відзнаками, маршали працюють не публічно. Тож ні добропорядні громадяни, ні зловмисники не знають про ловців на правопорушників", - йдеться у повідомленні "УЗ".

Зазначається, що перші маршали національного перевізника розпочали свою роботу у вересні, зокрема, вони працюють на одному з найпопулярніших західних напрямків, що потребує більшої уваги для забезпечення безпеки пасажирів.



У компанії зазначили, що така модель роботи, зокрема, поширена у підрозділах безпеки на авіаційних маршрутах.

"Перед нашими маршалами, що інкогніто перебувають у поїздах і на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені спеціалісти", - заявив голова правління Євген Лященко.

У компанії нагадали, що через повномасштабне вторгнення росії було посилено контроль безпеки на залізничних об'єктах, зокрема, на вокзалах, з метою недопущення перевезення громадянами вибухонебезпечних та інших не дозволених для перевезення речовин та зброї без належного дозволу.