На вокзалах та поїздах "Укрзалізниці" розпочали роботу маршали безпеки

На українських вокзалах та в потягах "Укрзалізниці" розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки. Це працівники відомчої воєнізованої охоронної компанії, головне завдання яких — контролювати ситуацію у пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Зазначається, що перші маршали національного перевізника розпочали свою роботу у вересні, зокрема, вони працюють на одному з найпопулярніших західних напрямків, що потребує більшої уваги для забезпечення безпеки пасажирів.
У компанії зазначили, що така модель роботи, зокрема, поширена у підрозділах безпеки на авіаційних маршрутах.
У компанії нагадали, що через повномасштабне вторгнення росії було посилено контроль безпеки на залізничних об'єктах, зокрема, на вокзалах, з метою недопущення перевезення громадянами вибухонебезпечних та інших не дозволених для перевезення речовин та зброї без належного дозволу.
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