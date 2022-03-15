На Вінниччині відкрився перший в Україні центр для дітей, які постраждали від насильства

Центр буде надавати захист і підтримку дітям, які постраждали або стали свідками насильства.
Про це йдеться в повідомленні МВС у Фейсбуці.
За словами заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павличенко, МВС і всі підрозділи Національної поліції працюють над тим, щоб захистити права і інтереси дітей, формувати систему правосуддя, яка буде дружньою для дитини.
Центр що відкрився у Вінницькій області - це пілотний проєкт, створений за моделлю Барнахус.
Для реалізації проєкту залучаються слідчі поліції, ювенальні поліціянти, прокурори, адвокати, соціальні працівники та інші.
У приміщенні центру є кімнати очікування, допиту, для роботи фахівців, кухня, медпункт, кімната для мультидисциплінарної команди.
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