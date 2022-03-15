На Вінниччині відкрився перший в Україні центр для дітей, які постраждали від насильства

18:04 15 червня Київ, Україна

Центр буде надавати захист і підтримку дітям, які постраждали або стали свідками насильства.

Про це йдеться в повідомленні МВС у Фейсбуці.



За словами заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павличенко, МВС і всі підрозділи Національної поліції працюють над тим, щоб захистити права і інтереси дітей, формувати систему правосуддя, яка буде дружньою для дитини.

Центр що відкрився у Вінницькій області - це пілотний проєкт, створений за моделлю Барнахус.

"Барнахус - це міждисциплінарна спеціалізована установа для проведення процесуальних дій в середовищі, дружньому для дитини і в умовах, які мінімізують наслідки її травматизації. У центрі надаватимуть соціальну, психологічну, правову, медичну, інші види допомоги дітям - потерпілим і свідкам у кримінальних провадженнях, пов'язаних з насильством", - зазначила Павличенко.

Для реалізації проєкту залучаються слідчі поліції, ювенальні поліціянти, прокурори, адвокати, соціальні працівники та інші.



У приміщенні центру є кімнати очікування, допиту, для роботи фахівців, кухня, медпункт, кімната для мультидисциплінарної команди.