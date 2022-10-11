На Вінниччині оголосили режим тотальної економії електроенергії

20:03 11 жовтня Київ, Україна

Глава Вінницької ОВА Сергій Борзов оголосив про запровадження у регіоні режиму тотальної економії електроенергії.

Про це він написав у Telegram.



З його слів, після повторних ударів по об'єктах енергоінфраструктури є серйозні руйнування. 242 населені пункти залишилися без світла.

"Прошу вінничан поставитися з розумінням. Це вимушені тимчасові обмеження. Економія потрібна, щоби могли працювати лікарні, соціальні установи. В іншому випадку "Вінницяобленерго" буде змушене запровадити графіки аварійних відключень", - пояснив Борзов.

Він додав, що всі служби працюють над відновленням енергопостачання у Вінницькій області.