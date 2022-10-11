На Вінниччині оголосили режим тотальної економії електроенергії

Глава Вінницької ОВА Сергій Борзов оголосив про запровадження у регіоні режиму тотальної економії електроенергії.
Про це він написав у Telegram.
З його слів, після повторних ударів по об'єктах енергоінфраструктури є серйозні руйнування. 242 населені пункти залишилися без світла.
З його слів, після повторних ударів по об'єктах енергоінфраструктури є серйозні руйнування. 242 населені пункти залишилися без світла.
Він додав, що всі служби працюють над відновленням енергопостачання у Вінницькій області.
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