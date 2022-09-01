На Венеціанському кінофестивалі показали титри з іменами вбитих росією українських дітей

11:52 01 вересня Київ, Україна

79-й Венеціанський кінофестиваль відкрили промовою президента України Володимира Зеленського.

"Драма, заснована на реальних подіях, втілена в життя реальними нелюдами, вбивцями, катами, терористами", - почав Зеленський.

Потім на екрані з'явилися титри, але не з іменами авторів та творців кіно, а з іменами вбитих українських дітей.

«У світі кожна країна, інститут, спільнота повинні мати чітке уявлення про те, що переживає зараз Україна. Чути про цю війну максимально зрозумілою мовою. Для вас така мова кіно. Але ви не побачите далі страшні кадри вибухів, пострілів, руйнувань. Ви побачите, що більшість зазвичай не бачить. Невіддільна частина кожного фільму, на яку далеко не кожен звертає увагу. Важливими є імена, які йдуть у забуття та невідомість, тому що в момент, коли вони з'являються на екрані, більшість глядачів робить дві речі: встають і йдуть. Знаю, що перше сьогодні важливо, друге – неможливе», – сказав Зеленський.

Після титрів на екрані з'явився напис "To be continued?" [Буде продовження?], а Зеленський наголосив, що те, якою буде відповідь на це питання, залежить від усіх нас.



З початку повномасштабного вторгнення в Україну загинуло 380 дітей, ще 736 дітей поранено, а понад сім тисяч депортовано до росії.