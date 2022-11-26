На ранок суботи забезпечено близько 75% потреб у електроенергії.

Станом на 11:00 суботи виробники електроенергії покривають близько 75% потреб споживання в Україні. Дефіцит знизився до 25%, повідомляє Укренерго 26 листопада.
У компанії нагадали, що запущено ще один блок на Хмельницькій АЕС і збільшується потужність до планового рівня на інших енергоблоках.
Також увагу українців звернули на те, що наразі Укренерго не уточнює, які саме види відключень, аварійні чи планові будуть застосовані – це вирішують обленерго.
Тобто диспетчери обленерго отримують показник споживання для області, перевищувати який не можна. А ось схему відключень, яка дозволить дотримуватися встановленої норми споживання, кожне обленерго складає самостійно.
Раніше повідомлялося, що у Києві без електроенергії залишаються ще 130 тисяч мешканців. Протягом 24 години заплановано завершити всі відновлювальні роботи.
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