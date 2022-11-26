На ранок суботи забезпечено близько 75% потреб у електроенергії.

12:30 26 листопада Київ, Україна

Станом на 11:00 суботи виробники електроенергії покривають близько 75% потреб споживання в Україні. Дефіцит знизився до 25%, повідомляє Укренерго 26 листопада.

У компанії нагадали, що запущено ще один блок на Хмельницькій АЕС і збільшується потужність до планового рівня на інших енергоблоках.

Також увагу українців звернули на те, що наразі Укренерго не уточнює, які саме види відключень, аварійні чи планові будуть застосовані – це вирішують обленерго.

"Зараз ми змінили тактику, і доводимо до обленерго не те, на скільки мегават потрібно обмежити споживання в кожній області, а навпаки, який ліміт споживання в області", - заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

Тобто диспетчери обленерго отримують показник споживання для області, перевищувати який не можна. А ось схему відключень, яка дозволить дотримуватися встановленої норми споживання, кожне обленерго складає самостійно.

Раніше повідомлялося, що у Києві без електроенергії залишаються ще 130 тисяч мешканців. Протягом 24 години заплановано завершити всі відновлювальні роботи.