На Уолл-стріт у Нью-Йорку розмістили інсталяцію з російською ракетою

12:16 21 листопада Київ, Україна

Нью-Йорку на Уолл-стріт біля статуї розлюченого бика активісти організації UAnimals одного дня розмістили скульптуру російської ракети.

Про це повідомив засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук. Pop-up інсталяція має на меті привернути увагу до екоциду, який росія здійснює під час війни в Україні.

"Цією акцією ми переосмислюємо зміст популярної статуї і показуємо, що розлючений бик може виявитися лише наляканою твариною, що тікає від війни", - написав Тодорчук.

Під час повномасштабного вторгнення росія вбиває не лише людей, а й мільйони тварин, додав він. А також знищує екосистему загалом.



Як повідомив Тодорчук, для боротьби із цим злочином UAnimals запустили міжнародну кампанію #StopEcocideUkraine.



За даними UAnimals, через російську агресію загинули мільйони тварин, 182 880 кв.м ґрунту забруднені шкідливими речовинами, а під окупацією перебувають 8 заповідників та 12 національних природних парків.