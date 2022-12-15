На українсько-польському кордоні утворилися черги через снігопад
12:27 15 грудня Київ, Україна
На пунктах пропуску через державний кордон із Польщею утворилися черги через снігопад. Найдовші фіксуються у Львівській та Волинській областях.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Через снігопад уповільнено рух автомобілів до пунктів пропуску. Найдовші черги утворились у Львівській та Волинській областях, що на кордоні з Польщею. Водночас пункти пропуску не перевантажені у Закарпатській та Чернівецькій областях. Дорожні служби працюють у посиленому режимі. А ми намагаємося якнайшвидше оформлювати пасажирів та транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.
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