На український ринок заходять дві нові авіакомпанії

18:26 28 липень Київ, Україна

Незабаром в Україні з'являться дві нові авіакомпанії: "Схiд-Захiд" і Bees Airline , на даний момент вони проходять цьому сертифікації в Госавіслужбе.

Про це повідомив екс-гендиректор авіакомпанії SkyUp Airlines Євген Хайнацкий.

"В Україні зараз створюються дві авіакомпанії: одна називається" Схiд-Захiд ", а друга, з якої мене зараз в пресі почали пов'язувати, Bees Airline. Обидві ці компанії тільки збираються проходити (або вже проходять) сертифікацію в Державіаслужбі ", - сказав він.

Хайнацкий також підкреслив, що в даний час він не працює в жодній з них.



Гендиректором нової Bees Airline є його колишній колега з "АероСвіту" Микола Севастьянов, а основним бенефіціаром є Сергій Смирний.

"Є така людина - Сергій Смирний. Він і є основним бенефіціаром. Гендиректор Bees Airline - Микола Севастьянов, мій хороший товариш. Це правда, я з ним 20 років дружу, ми разом працювали в "АероСвіті" і в іншої авіакомпанії трохи ", - додав екс-гендиректор SkyUp Airlines.

Як відомо, авіакомпанія SkyUp Airlines з 17 липня припинила співпрацю з Євгеном Хайнацького, який обіймав цю посаду з початку створення компанії, з 2017 року.