На українських вокзалах організовують безкоштовне навчання медичної допомоги

На українських вокзалах організовують безкоштовні тренінги з надання медичної допомоги. Це навчання для людей, які не мають базової медичної освіти.
На тренінгах навчать навичкам першої допомоги при критичних кровотечах, зупинці серця, інфарктах, інсультах, дорожньо-транспортних пригодах або пораненнях та інших ситуаціях, небезпечних для життя. Після проходження курсу можна отримати сертифікат.
Тренінги проводитимуть на вокзалах великих міст та містах півдня та сходу України, що розташовані біля лінії розмежування.
Список вокзалів, де навчатимуть медичної допомоги, а також контакти місцевих координаторів можна знайти тут.
В «Укрзалізниці» кажуть, що ці практичні знання будуть корисні й у побуті, «допоможуть зберігати спокій та діяти впевнено у критичній ситуації».
На тренінгах навчать навичкам першої допомоги при критичних кровотечах, зупинці серця, інфарктах, інсультах, дорожньо-транспортних пригодах або пораненнях та інших ситуаціях, небезпечних для життя. Після проходження курсу можна отримати сертифікат.
Тренінги проводитимуть на вокзалах великих міст та містах півдня та сходу України, що розташовані біля лінії розмежування.
Список вокзалів, де навчатимуть медичної допомоги, а також контакти місцевих координаторів можна знайти тут.
В «Укрзалізниці» кажуть, що ці практичні знання будуть корисні й у побуті, «допоможуть зберігати спокій та діяти впевнено у критичній ситуації».
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