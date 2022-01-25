На українських дорогах з'явилися таємні патрулі. Відео

12:49 25 січень Київ, Україна

Вже понад рік в Україні працюють камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Вони вже встигли заробити багато грошей. Проте виявилось, що поліції цього мало. І вона вигадала новий спосіб полювання на водіїв – «фантомні» патрулі.



З'явитися на дорогах України поліційні «фантоми» мають, за даними поліції, 25 січня 2022 року. Тобто вони вже мали виїхати на полювання за порушниками. Поки їх буде небагато, але потім їхня кількість помітно збільшиться.



Що відомо про «фантомні» патрулі



Поліційні «фантоми» будуть набагато підступнішими за камери. Адже, по-перше, вони постійно пересуватимуться. Так що водії ніколи не знатимуть, де їх можуть упіймати на гарячому.



По-друге, «фантоми» не мають жодних розпізнавальних знаків, тоді як попередження про камери є завжди.



Пересуватимуться таємні патрулі на кросоверах Skoda Kodiaq – найбільшому та найдорожчому кросовері в лінійці чеської марки. Незрозуміло чому поліція обрала саме цю модель – це далеко не найдешевший автомобіль. Українські ціни на Kodiaq стартують із 900 тисяч гривень. Наприклад, Renault Duster можна було купити вдвічі дешевше.



У майбутньому серед "фантомів" мають з'явитися й інші моделі. Які саме, не повідомляється. У поліції кажуть, що це буде таємниця.



Також невідомо, у яких населених пунктах працюватимуть фантомні патрульні. Проте, швидше за все, поки що йдеться лише про чотири екіпажі. Але до кінця року їхня кількість може перевищити 20 одиниць. А наступного року «фантомам» має бути понад 100 одиниць.



Кого і як штрафуватимуть



За даними поліції, "фантоми" оснащені обладнанням для автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Патрулі можуть фіксувати порушення ПДР як під час руху, так і в нерухомому стані.



Насамперед водіїв штрафуватимуть за перевищення швидкості. Однак у деяких випадках поліція звертатиме увагу і на інші порушення.



Зупиняти порушників у більшості випадків не будуть. Обладнання автоматично фіксуватиме порушення і передаватиме його в систему – ту саму, в якій працюють і камери. І ця система вже виписуватиме «листи щастя».



У деяких випадках, коли поліція бачитиме злісне порушення правил дорожнього руху, у процес покарання може втручатися патрульний. Але це буде винятком із правил.



Інші важливі зміни для водіїв



Також у 2022 році в Україні має повернутися обов'язковий технічний огляд для всіх без винятку легковиків. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів.



Ще одне нововведення – нові правила дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.