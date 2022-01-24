На українських дорогах почнуть їздити автомобілі-фантоми

15:24 24 січень Київ, Україна

На українських дорогах цього тижня з'являться автомобілі-фантоми, які стежитимуть за порядком та фіксуватимуть порушення, повідомив глава МВС Денис Монастирський.



За його словами, такі авто без розпізнавальних знаків фіксуватимуть порушення швидкісного режиму в обох напрямках дорожнього руху. Далі вони передаватимуть інформацію про порушення, і водії, що перевищують швидкість, сплачуватимуть штрафи.



Такі автомобілі повинні запобігти правопорушенням та їхнім можливим наслідкам на дорозі. У МВС очікують, що фантоми виключать можливість корупційних відносин між водіями та інспекторами, а також допомагатимуть формувати доказову базу судових розглядів у разі потреби.

Про те, що автомобілі-фантоми з'являться на українських дорогах, стало відомо у вересні 2021 року. За словами Дениса Монастирського, у 2022 році порушення фіксували 23 автомобілі, а у 2023 році – 110. Він також пояснював, що «фантоми» не зупинятимуть автомобілі, водії яких перевищують швидкість, а швидше виконуватимуть функцію пересувних комплексів, що автоматично фіксують порушення правил дорожнього руху.