На Тернопільщині відкрили перший в області оглядовий майданчик на ратуші

15:35 12 липня Київ, Україна

У Теребовлі на Тернопільщині реставрували туристичний "магніт" міста - Теребовлянську ратушу, яка стала першим в області оглядовим майданчиком.

Про це повідомляється на офіційному сайті Теребовлянської територіальної громади.

«Вежа ратуші, її оглядовий майданчик відновлюють свою роботу. Жителі і гості міста можуть піднятися по сходах, відновлених до історичного вигляду, на самий верх ратуші та оглянути Теребовлю з висоти 36 метрів, де відкривається неймовірний краєвид на все місто і видно його цікаві архітектурні пам'ятники, серед яких і замок», - зазначила під час відкриття заступниця міського голови Теребовлі Алла Стечишин.

Вона додала, що вежа Теребовлянської ратуші - єдина оглядовий майданчик в цей час в Тернопільській області.



У тергромаді відзначили, що ремонтно-реставраційні роботи на міській ратуші проводились протягом 2019-2020 років. З міського бюджету було направлено 2 995 989,50 гривні.



Місто Теребовля було засноване в 1097 році. А Магдебурзьке право отримало в 1389 році. Втім, за інформацією Туристично-інформаційного центру Теребовлі, історія місцевої ратуші, в якій засідав магістрат, починається лише з кінця XVIII - початку XIX століття. У той час місто перебувало під владою Австро-Угорської імперії. У документальних джерелах можна зустріти різні дати спорудження ратуші, до того ж її неодноразово перебудовували, змінюючи внутрішнє планування і архітектурну форму.





Спочатку в будівлі була розміщена резиденція місцевого старости, а до 1890 року в приміщенні ратуші діяла польська школа для хлопчиків ім. Адама Міцкевича. Будинок самоврядування в той час був увінчаний дерев'яною баштою в неоготичному стилі, окрасою якої був годинник, вбудований в чотири сторони вежі.

Під час Першої світової війни була зруйнована дерев'яна вежа і другий поверх Теребовлянського магістрату. Відбудували ратушу вже в класичному стилі: двоповерхова, прямокутна будівля з триярусною вежею, завершенням якої був флюгер, виготовлений у формі герба міста. Фасад стіни прикрашало ядро, знайдене при розкопках на Теребовлянському замку. У 70-х роках ХХ ст. на одній стороні вежі був відновлений годинник, який подарував місту місцевий годинникар Анатолій Чайко з нагоди свого ювілею.

На початку 90-х років були проведені ремонтні роботи будівлі ратуші, над вежею піднято синьо-жовтий прапор, а на рівні третього ярусу - облаштований оглядовий майданчик.

Два роки тому ініціативна група місцевих жителів і команда Туристично-інформаційного центру м. Теребовля запропонували відновити туристичний "магніт" міста - реставрувати вежу з оглядовим майданчиком.