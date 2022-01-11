На Тернопільщині розпочалися планові антитерористичні навчання

12:01 28 квітень Київ, Україна

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією Тернопільської області проводять планові антитерористичні навчання.





Про це в середу, 28 квітня, повідомляє поліція Тернопільської області в Facebook.

"Головною метою навчань є вдосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що навчання пройдуть в декількох локаціях Тернополя і околицях обласного центру, тому під час навчань в окремих районах можливе тимчасове введення особливого режиму, перевірка документів, огляд автомобілів.



Жителів міста просять поставитися з розумінням до посилення особливого режиму і виконувати вимоги правоохоронців.



