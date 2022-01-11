На Тернопільщині розпочалися планові антитерористичні навчання

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією Тернопільської області проводять планові антитерористичні навчання.
Про це в середу, 28 квітня, повідомляє поліція Тернопільської області в Facebook.
У поліції зазначили, що навчання пройдуть в декількох локаціях Тернополя і околицях обласного центру, тому під час навчань в окремих районах можливе тимчасове введення особливого режиму, перевірка документів, огляд автомобілів.
Жителів міста просять поставитися з розумінням до посилення особливого режиму і виконувати вимоги правоохоронців.
Жителів міста просять поставитися з розумінням до посилення особливого режиму і виконувати вимоги правоохоронців.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі