На "Суспільному" запущено новий дитячий канал "Бробакс"

18:53 30 листопад Київ, Україна

Місяць тому "Суспільне" запустив дитячий канал "Бробакс" із чотирма анімаційними серіалами. І вже за перші 3 тижні дитячі серіали здобули 100 тисяч переглядів на каналі "Бробакс".

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив канал "Суспільне мовлення".

За словами керівника редакції дитячого та підліткового мовлення цифрових платформ Вікторії Мурованої, запуск дитячих серіалів на "Суспільному" - це корисні ласощі для дітей.

У жовтні "Суспільне" презентував новий проєкт – дитячий ютуб-канал «Бробакс». Провідні українські студії-виробники, переможці мистецьких конкурсів, створили чотири пізнавально-розважальних анімаційних серіали для дітей різного віку — "Маленький Бу", "ТоТо", "Портал пригод" та "Яся та її робот".

"Дитячий канал з'явився завдяки всій команді "Суспільного": нам допомагали фахівці всіх підрозділів. Усі спрацювали просто фантастично. Окремо зазначу величезну допомогу соціолога Вікторії Бриндзе, яка зараз працює над стратегією розвитку дитячого мовлення "Суспільного" на найближчі роки", - розповіла Вікторія Мурована.

Усі дитячі проєкти для "Суспільного" створили професійні команди, за плечима яких досвід роботи як в Україні, так і за кордоном.