На станцію "Академік Вернадський" припливли кити-горбачі

У безпосередній близькості з українською станцією "Академік Вернадський" була зафіксована пара китів-горбачів. Горбачі біля берегів острова Галіндез - це велика рідкість, зазвичай для того, щоб помилуватися їхньою красою, необхідно вирушати у відкрите море.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.
Китолог Оксана Савенко встигла сфотографувати хвіст одного з китів. На кожному з них власний малюнок, тому полярники "полюють" на фото хвостових плавців.
Потім вони вносять фотографії в каталог, за допомогою якого можна істотно уточнювати шляхи міграції та структуру популяції китів. Вчені жартують, що це "китовий фейсбук".
Другий кит не захотів показати полярникам свій хвіст.
Горбачі - найчисленніші кити в районі Антарктичного півострова. Їхня середня вага становить 30 тонн, а довжина - 13,5-14,5 метра.
Китолог Оксана Савенко встигла сфотографувати хвіст одного з китів. На кожному з них власний малюнок, тому полярники "полюють" на фото хвостових плавців.
Потім вони вносять фотографії в каталог, за допомогою якого можна істотно уточнювати шляхи міграції та структуру популяції китів. Вчені жартують, що це "китовий фейсбук".
Другий кит не захотів показати полярникам свій хвіст.
Горбачі - найчисленніші кити в районі Антарктичного півострова. Їхня середня вага становить 30 тонн, а довжина - 13,5-14,5 метра.
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