На станцію "Академік Вернадський" припливли кити-горбачі

06:30 06 травень Київ, Україна

У безпосередній близькості з українською станцією "Академік Вернадський" була зафіксована пара китів-горбачів. Горбачі біля берегів острова Галіндез - це велика рідкість, зазвичай для того, щоб помилуватися їхньою красою, необхідно вирушати у відкрите море.