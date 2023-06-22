На широкосмуговий інтернет в селах в бюджеті закладено 500 млн грн

11:47 04 лютого Київ, Україна

Стало відомо, яку суму виділили з бюджету країни для того, щоб широкосмуговий інтернет став доступнішим навіть у найвіддаленішій сільській місцевості.



Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.



За даними міністерства, в бюджеті України на 2021 рік закладено 500 млн грн на підключення соціальних об'єктів до Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.За даними міністерства, в бюджеті України на 2021 рік закладено 500 млн грн на підключення соціальних об'єктів до 4G -інтернету в сільській місцевості. В цьому році до фіксованого інтернету буде підключено близько 6 тис. шкіл, лікарень, бібліотек - в 3 тис. сіл. Таким чином 1,5 млн українців в селах отримають технічну можливість підключитися до високошвидкісного інтернету за доступною ціною.

"Ми співпрацюємо з Держспецзв'язку та профільним департаментом і вже зрозуміли радіус необхідного фінансування. У цьому році на стратегічних дорогах почнеться будівництво базових станцій. Частина коштів на покриття доріг інтернетом закладена в бюджеті на цей рік. Це буде спільний з Держспецзв'язку та "Укравтодором" проєкт. Також ми спілкуємося з Укрзалізницею", - повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За даними міністерства, зараз близько 15,5 тис. сіл не підключені до швидкісного фіксованого інтернету. Мінцифри працює над тим, щоб забезпечити їм доступ до широкосмугового інтернету до 2024 року. При цьому швидкісний мобільний інтернет доступний в 21 тис. населених пунктах країни.