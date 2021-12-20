На крок ближче до ЄС: іноземні виші відкриють філії в Україні

Згідно з рішенням уряду, кращі іноземні вищі навчальні заклади зможуть відкрити філії в Україні.
Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки в понеділок, 12 квітня.
Робота такої філії буде здійснюватися на підставі дозволу Міносвіти. Іноземний виш при цьому повинен входити до міжнародних рейтингів, наприклад, QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities - World Top 500 Universities і займати при цьому місце не нижче 3000.
Російським університетам такі дозволи давати не будуть. Також діє обмеження на створення філій в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі.
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