На крок ближче до ЄС: іноземні виші відкриють філії в Україні

18:22 12 квітень Київ, Україна

Згідно з рішенням уряду, кращі іноземні вищі навчальні заклади зможуть відкрити філії в Україні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки в понеділок, 12 квітня.

"Щоб стати на крок ближче до Європейського Союзу, ми відкриваємо нові кордони. Тому на території України передбачена можливість створення територіальних структурних підрозділів іноземних вищих навчальних закладів. Кращі світові практики сфери вищої освіти будуть реалізовуватися і в українських університетах", - сказав заступник міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко.

Робота такої філії буде здійснюватися на підставі дозволу Міносвіти. Іноземний виш при цьому повинен входити до міжнародних рейтингів, наприклад, QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities - World Top 500 Universities і займати при цьому місце не нижче 3000.



Російським університетам такі дозволи давати не будуть. Також діє обмеження на створення філій в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі.