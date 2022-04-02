На сьогодні, 2 квітня, заплановано сім гуманітарних маршрутів

Як стало відомо, сьогодні, 2 квітня, в Офісі президента України запланували провести сім гуманітарних маршрутів для евакуації українських громадян із районів бойових дій проти російських окупантів у трьох областях.

Про це Telegram проінформував заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що про гуманітарні маршрути досягнуто домовленості.

З Маріуполя Донецької області анонсують виїзд приватним транспортом за маршрутом Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя

З Бердянська Запорізької області до обласного центру автобуси подано для евакуації через Токмак, Василівку та Кам'янське.

Маршрути в Луганській області :

Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут;

Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут;

Попасна – Бахмут;

Лисичанськ - Бахмут;

Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут.

"Гуманітарний вантаж та автобуси для евакуації будуть відправлені з Бахмута", – уточнив Тимошенко.

Нагадаємо, що вчора, 1 квітня, гуманітарними коридорами вдалося вивезти понад 6 тис.. українців, половина з яких – із Маріуполя.