На сьогодні, 2 квітня, заплановано сім гуманітарних маршрутів

Як стало відомо, сьогодні, 2 квітня, в Офісі президента України запланували провести сім гуманітарних маршрутів для евакуації українських громадян із районів бойових дій проти російських окупантів у трьох областях.
Про це Telegram проінформував заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Він зазначив, що про гуманітарні маршрути досягнуто домовленості.
З Маріуполя Донецької області анонсують виїзд приватним транспортом за маршрутом Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя
З Бердянська Запорізької області до обласного центру автобуси подано для евакуації через Токмак, Василівку та Кам'янське.
Маршрути в Луганській області :
- Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут;
- Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут;
- Попасна – Бахмут;
- Лисичанськ - Бахмут;
- Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут.
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