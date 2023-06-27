На сайті президента України з'явилася петиція про розірвання дипломатичних відносин із білоруссю

12:18 27 червня Київ, Україна





Про це йдеться у



Автором петиції є Климентій Сподін.



Зазначається, що однією з головних причин цього призову є активна підтримка та співпраця влади білорусі з росією. Громадяни України звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням розірвати дипломатичні відносини з білоруссю у зв'язку зі складною ситуацією, що склалася на її території та впливом країни на безпеку та стабільність України.Про це йдеться у петиції , опублікованій на сайті глави держави.Автором петиції є Климентій Сподін.Зазначається, що однією з головних причин цього призову є активна підтримка та співпраця влади білорусі з росією.

"Ця співпраця не лише посилює політичні та економічні зв'язки між двома країнами, а й створює загрозу національній безпеці України. Білорусь надає росії військову техніку, території та повітряний простір для проведення терористичних актів на нашій території, що загрожує життям та безпеці українців", - йдеться в тексті петиції.

Також автор петиції зазначає, що розірвання дипломатичних відносин із білоруссю буде сильним політичним кроком, що покаже неприйнятність до дій, що загрожують національній безпеці України.