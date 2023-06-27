На сайті президента України з'явилася петиція про розірвання дипломатичних відносин із білоруссю

12:18 27 червня Київ, Україна

Громадяни України звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням розірвати дипломатичні відносини з білоруссю у зв'язку зі складною ситуацією, що склалася на її території та впливом країни на безпеку та стабільність України.

Про це йдеться у петиції, опублікованій на сайті глави держави.

Автором петиції є Климентій Сподін.

Зазначається, що однією з головних причин цього призову є активна підтримка та співпраця влади білорусі з росією.
"Ця співпраця не лише посилює політичні та економічні зв'язки між двома країнами, а й створює загрозу національній безпеці України. Білорусь надає росії військову техніку, території та повітряний простір для проведення терористичних актів на нашій території, що загрожує життям та безпеці українців", - йдеться в тексті петиції.
Також автор петиції зазначає, що розірвання дипломатичних відносин із білоруссю буде сильним політичним кроком, що покаже неприйнятність до дій, що загрожують національній безпеці України.
"Розрив дипломатичних відносин з білоруссю також надішле міжнародній спільноті сильне послання про нашу готовність захищати свою незалежність і дотримуватись міжнародних стандартів демократії та прав людини", — наголошується в тексті петиції.