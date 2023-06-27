На сайті президента України з'явилася петиція про розірвання дипломатичних відносин із білоруссю

Громадяни України звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням розірвати дипломатичні відносини з білоруссю у зв'язку зі складною ситуацією, що склалася на її території та впливом країни на безпеку та стабільність України.
Про це йдеться у петиції, опублікованій на сайті глави держави.
Автором петиції є Климентій Сподін.
Зазначається, що однією з головних причин цього призову є активна підтримка та співпраця влади білорусі з росією.
Про це йдеться у петиції, опублікованій на сайті глави держави.
Автором петиції є Климентій Сподін.
Зазначається, що однією з головних причин цього призову є активна підтримка та співпраця влади білорусі з росією.
Також автор петиції зазначає, що розірвання дипломатичних відносин із білоруссю буде сильним політичним кроком, що покаже неприйнятність до дій, що загрожують національній безпеці України.
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