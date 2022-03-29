12:33 29 березня Київ, Україна

На російському ТБ змінили риторику і тепер поширюються тези ненависті до всіх українців.

Про це заявив міністр культури України Ткаченко.



Спочатку там хотіли перемогти "нацистів" та закликали ЗСУ скласти зброю. Тепер вони кажуть, що "значна частина українців охоплена безумством нацизму".



За словами Ткаченка, нас демонізують, щоб у будь-якого росіянина не було і краплі сумніву, що українців можна і треба вбивати.