На російському інтернет-сервісі Аvito окупанти почали продавати награбовані в Україні речі

Російські окупанти, які вторглися в Україну, максимально продемонстрували "велич" росії. Вони не лише вбивають мирне населення і бомбардують будинки, а й активно мародерствують.
Так, на онлайн-майданчику для розміщення оголошень Аvito з'явилося оголошення про продаж олімпійки української збірної з футболу.
Про це повідомили у Instagram Української асоціації з футболу (УАФ).
Продавець олімпійки не приховує, що вона вкрадена в Україні та називає це "трофеєм з-під Броварів".
Так, на онлайн-майданчику для розміщення оголошень Аvito з'явилося оголошення про продаж олімпійки української збірної з футболу.
Про це повідомили у Instagram Української асоціації з футболу (УАФ).
Продавець олімпійки не приховує, що вона вкрадена в Україні та називає це "трофеєм з-під Броварів".
У оголошенні також зазначено, що річ нова, із биркою. Вторгувати за олімпійку мародери хочуть 3700 рублів.
В УАФ, у свою чергу, зазначили, що для нормальних людей трофеї – це захоплена під час бою зброя ворога. Проте для росіян "трофеями" виявилися награбовані в українців речі.
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