На російському інтернет-сервісі Аvito окупанти почали продавати награбовані в Україні речі

21:14 05 квітня Київ, Україна

Російські окупанти, які вторглися в Україну, максимально продемонстрували "велич" росії. Вони не лише вбивають мирне населення і бомбардують будинки, а й активно мародерствують.



Так, на онлайн-майданчику для розміщення оголошень Аvito з'явилося оголошення про продаж олімпійки української збірної з футболу.



Про це повідомили у Instagram Української асоціації з футболу (УАФ).



Продавець олімпійки не приховує, що вона вкрадена в Україні та називає це "трофеєм з-під Броварів".

У оголошенні також зазначено, що річ нова, із биркою. Вторгувати за олімпійку мародери хочуть 3700 рублів.

В УАФ, у свою чергу, зазначили, що для нормальних людей трофеї – це захоплена під час бою зброя ворога. Проте для росіян "трофеями" виявилися награбовані в українців речі.