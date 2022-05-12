На розмінування українських територій може піти до 10 років – ДСНС

14:45 12 травня Київ, Україна

З огляду на міжнародний досвід, розмінування українських територій може зайняти від 5 до 10 років. Усього з початку широкомасштабного військового вторгнення росії сапери знешкодили понад 104 тисячі вибухонебезпечних предметів.



Про це розповів начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Олег Бондар.



За його словами, одним із найбільших негативних наслідків вторгнення на територію України російських військ стало масштабне забруднення територій та населених пунктів вибухонебезпечними предметами, зокрема, застосування яких заборонено міжнародними конвенціями.



Бондар уточнив, що ворог застосовує дистанційні системи мінування, встановлює некеровані мінні загородження на території населених пунктів та залишає після себе велику кількість спеціально встановлених вибухових пристроїв, що несуть смертельну небезпеку та загрозу мирному населенню.



"Ці міни та боєприпаси виявлялися на територіях Київської, Чернігівської, Харківської, Сумської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей. Загальна кількість різноманітних мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить близько 10% усіх виявлених та знешкоджених вибухонебезпечних предметів", - додав він.



Як зазначив Бондар, щоб убезпечити цивільних, ДСНС активізувала роботу з навчання населення щодо ризиків у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.



За інформацією представника ДСНС, після звільнення ЗСУ українських міст та сіл сапери обстежують населені пункти, автодороги та споруди, забезпечують роботу аварійно-відновлювальних бригад на лініях електромереж, газо- та водопроводах.



“В цей час виконання цих заходів дозволило нам розпочати поетапний процес обстеження та розмінування сільгоспугідь. Ми докладаємо максимальних зусиль, щоби надати можливість агропідприємствам здійснювати весняну посівну кампанію”, – сказав Бондар.



Як повідомили у ДСНС України, на 12 травня сапери знешкодили 104 271 вибухонебезпечний предмет та 593,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 972 авіаційні бомби. Рятувальники обстежили територію площею 20 292,61 га.



Найчастіше піротехніки ДСНС працювали: у Харківській області 3751 раз, Київщині – 1912, Миколаївщині – 1287, Черкащині – 726 Чернігівщині – 707, Сумщині – 443 рази.