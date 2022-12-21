На порталі "Дія" з'явився розділ безбар'єрності. Для ВПО, людей з інвалідністю та людей похилого віку

09:18 21 грудня Київ, Україна





«Дія.Безбар'єрність» пропонує статті про те, як знайти першу роботу чи працевлаштуватися, якщо ви старше 60 років, отримати пенсію, підготуватися до евакуації за кордон чи отримати психологічну допомогу.



"Я впевнений, що ця систематизація послуг, систематизація знань, розвиток цього напрямку допоможе українцям, які потребують рівності, зручності, вони активно використовуватимуть, і цей продукт стане точно популярним", - пише глава Мінцифри Михайло На порталі «Дія» з'явився розділ про безбар'єрність, де об'єднали всю необхідну інформацію для ВПО, людей з інвалідністю, батьків, людей похилого віку та українців, які шукають роботу.«Дія.Безбар'єрність» пропонує статті про те, як знайти першу роботу чи працевлаштуватися, якщо ви старше 60 років, отримати пенсію, підготуватися до евакуації за кордон чи отримати психологічну допомогу."Я впевнений, що ця систематизація послуг, систематизація знань, розвиток цього напрямку допоможе українцям, які потребують рівності, зручності, вони активно використовуватимуть, і цей продукт стане точно популярним", - пише глава Мінцифри Михайло Федоров



За словами міністра, новий розділ має заощадити час та спростити життя українцям.



"Розвиватимемо цей інструмент, запускатимемо нові послуги, а також ділитимемося експертним досвідом про те, як робити складні речі простими", - підкреслив Федоров.



Також є пошук розділу, в якому можна ввести «назву послуги чи життєву ситуацію».



Партнери із Програми розвитку ООН в Україні перевірили всі послуги на доступність та відповідність міжнародним стандартам.



"На основі цих результатів масштабуємо інклюзивні практики на всі онлайн-послуги", – наголосив чиновник.