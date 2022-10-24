На польсько-українському кордоні відкриють новий пункт пропуску

12:44 24 жовтня Київ, Україна

В Україні завершуються роботи з облаштування ділянки дороги Нижанковичі – Дрогобич – Стрий, яка веде до нового пункту пропуску "Ніжанковичі – Мальховіце" на кордоні України та Польщі.



Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.



Новий пункт пропуску передбачатиме рух легкових автомобілів та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонн.. Спочатку тут буде дозволено перетин кордону порожнім вантажівкам, а потім пункт пропуску діятиме для інших транспортних засобів та для пішоходів, зазначили у міністерстві.

"Цей проект було фактично заморожено з 2007 року.. Згодом разом із польськими колегами плануємо відкрити його для всіх видів автотранспорту та пішоходів.. Очікується, що новий пункт пропуску дозволить суттєво розвантажити існуючі пункти та прискорити вантажну та пасажирську логістику на українсько-польському кордоні”, - йдеться у повідомленні.

Будівництво пункту пропуску фактично завершено, залишається лише облаштування дорожньої та допоміжної інфраструктури. Пункт перепустки планується відкрити до кінця року.