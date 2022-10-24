На польсько-українському кордоні відкриють новий пункт пропуску

В Україні завершуються роботи з облаштування ділянки дороги Нижанковичі – Дрогобич – Стрий, яка веде до нового пункту пропуску "Ніжанковичі – Мальховіце" на кордоні України та Польщі.
Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.
Новий пункт пропуску передбачатиме рух легкових автомобілів та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонн.. Спочатку тут буде дозволено перетин кордону порожнім вантажівкам, а потім пункт пропуску діятиме для інших транспортних засобів та для пішоходів, зазначили у міністерстві.
Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.
Новий пункт пропуску передбачатиме рух легкових автомобілів та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонн.. Спочатку тут буде дозволено перетин кордону порожнім вантажівкам, а потім пункт пропуску діятиме для інших транспортних засобів та для пішоходів, зазначили у міністерстві.
Будівництво пункту пропуску фактично завершено, залишається лише облаштування дорожньої та допоміжної інфраструктури. Пункт перепустки планується відкрити до кінця року.
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