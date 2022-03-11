На польсько-українському кордоні почали роботу пункти вакцинації заробітчан

13:05 11 червень Київ, Україна

При перетині польсько-українського кордону українцям, які прямують в Польщу на заробітки або навчання, буде надана можливість вакцинації від коронавірусу.



Про це повідомили в медичному центрі "Медик" м.Жешув, який організовує акцію добровільного щеплення українців відразу після перетину кордону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.



У трьох пунктах пропуску ("Медика-Шегини", "Гребенне-Рава-Руська", "Дорогуськ-Ягодин") ці тимчасові пункти розгорнуті в місцях перетину україно-польського кордону. У пункті пропуску "Корчова-Краковець" вакцинуватися можна буде в мобільному пункті щеплень, розгорнутому в пункті обслуговуванні пасажирів "Замехув" (MOP Zamiechow), приблизно за 30 км від кордону.



Тимчасові пункти тестування проти COVID-19 і вакцинації будуть цілодобовими.



У медичному центрі поки не визначилися з початком вакцинації іноземців поблизу двох інших діючих пунктів пропуску на спільному кордоні - "Долгобичув-Угринів" і "Будомєж-Грушів".



Як запевняють польські медики, без урахування можливого очікування в черзі, сам процес обслуговування однієї людини в такому пункті займає 30-40 хвилин. Зокрема, тестування на COVID-19 і подальше отримання результату становить 15 хв, сам же процес заповнення анкети, отримання електронного направлення і вакцинації - ще більше 15 хвилин.



Крім громадян України, які матимуть при собі підтверджуючі документи про прямування на роботу в Польщу (дозвіл на роботу, заяву роботодавця про намір працевлаштувати іноземця), в таких пунктах вакцинуватимуть також студентів, які навчаються в Польщі.



У центрі "Медик" запевнили, що вакцинувати іноземців будуть всіма чотирма вакцинами, які сертифіковані в ЄС (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen) і які доступні в Польщі. У той самий час, як повідомили агентству особи, які в четвер вакцинувалися в одному з цих тимчасових пунктів, їм пропонувалися на вибір вакцини Pfizer і AstraZeneca. Після цього медики давали направлення на отримання другої дози вакцини на 1 липня або пізніше. За розпорядженням уряду Польщі, з 1 липня особа може отримати другу дозу вакцини в будь-якому місці, не прив'язуючись до місця першої вакцинації.



Загальна процедура тестування і подальшої вакцинації (вакцина є безкоштовною) в такому пункті коштує іноземцю 130 злотих (близько 1 тис. гривень).



На сьогодні в Польщі виконано вже понад 23 млн щеплень, понад 9 млн осіб повністю вакциновані.



У Польщі знаходяться і працюють понад 1 млн громадян України.