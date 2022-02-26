На полігоні Широкий Лан пройшли випробування української САУ "Богдана", виконаної в натівському 155-мм калібрі

14:01 27 травень Київ, Україна

На Миколаївському військовому полігоні Широкий Лан пройшли випробування самохідної артилерійської установки (САУ) "Богдана" вітчизняного виробництва в натівському 155-мм калібрі.

Про це пише сайт Defense Express.



"З неї вже здійснено понад 50 пострілів", - уточнює джерело.



За даними журналістів, застосовуються як снаряди М107 і Mod 272 (інертні) виробництва Туреччини, так і снаряди від чеської компанії Excalibur Army (включаючи далекобійні осколково-фугасні з поліпшеною аеродинамікою і провідним паском HE ERFB-ВР).



Нинішні стрільби проводяться для оцінки реальних можливостей САУ і відповідності певним вимогам: перевіряються дальність, стійкість стовбура на настріл і інше.



"Серед іншого, йдеться про 1400 пострілів на максимальному заряді", - підкреслили автори.



САУ 2С22 "Богдана" виконана в натівському 155-мм калібрі. Планується, що САУ повинна забезпечити дальність пострілу до 40 км звичайним снарядом і до 60 км завдяки застосуванню активно-реактивного боєприпасу.



Гаубиця встановлена на шасі КрАЗ-63221 і має спарену броньовану кабіну для розміщення обслуги бойової машини. Стовбур 155-мм гармати з "прогресивною нарізкою" був виготовлений на Краматорському заводі важкого верстатобудування.



На "Богдані" також повинна бути встановлена цифрова система управління вогнем і автомат заряджання.