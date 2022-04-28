На полігоні Широкий Лан презентували надувну військову техніку

20:20 30 листопада Київ, Україна

На полігоні Широкий Лан презентували надувну копію самохідної артилерійської установки 152-мм САУ 2С3 Акація, яка вже пройшла бойову апробацію на Донбасі.

Про це повідомив волонтер фонду "Вернись живым" Андрій Римарук на своїй сторінці в Facebook.



За його словами, цей виріб являє собою деталізовану надувну гумову імітацію 152-мм САУ 2С3 Акація в реальному розмірі і здебільшого призначений для введення в оману противника.



Роботи над створенням таких макетів артилерійського озброєння почалися в 2018 році. В роботі волонтерам допомагали чинні військові.



"Ця розробка вже готова не тільки вводити в оману противника, а й також проводити підготовку особового складу в навчальних центрах", - додав Римарук.



При цьому він додав, що вітчизняний виріб уже побував на Донбасі, де пройшов "бойове хрещення".