На Поліссі пройде унікальний фестиваль «Водіння Куста»

У Рівненській області пройде фестиваль «Водіння Куста». Глядачі побачать обряд «Водіння Куста», одне з найдавніших слов'янських дійств.
Про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.
На фестиваль в село Сварицевичі 20 червня з'їдуться творчі колективи та окремі виконавці з різних громад області. Глядачі зможуть побачити обрядове дійство «Водіння Куста», народний танець, почути хоровий, вокальний спів.
Мета фестивалю - відродження та збереження культурної спадщини Полісся, народних звичаїв і обрядів, фольклору в піснях, народному музикуванні, дійстві, костюмах, етнографічній атрибутиці.
Як повідомлялося, три роки тому до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України занесений старовинний обряд «Водіння Куста» з Рівненщини.
Мета фестивалю - відродження та збереження культурної спадщини Полісся, народних звичаїв і обрядів, фольклору в піснях, народному музикуванні, дійстві, костюмах, етнографічній атрибутиці.
Як повідомлялося, три роки тому до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України занесений старовинний обряд «Водіння Куста» з Рівненщини.
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