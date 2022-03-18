На Поліссі пройде унікальний фестиваль «Водіння Куста»

18:34 16 червня Київ, Україна

У Рівненській області пройде фестиваль «Водіння Куста». Глядачі побачать обряд «Водіння Куста», одне з найдавніших слов'янських дійств.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.

«Водіння Куста» - це обряд, який проходить в свято Трійці, за традицією, збереженою в селі Сварицевичі. У цей день доросле населення йде в храм. Після служби на могили рідних приносять аїр - зелені гілки, і оплакують померлих - плач. А молодь готує «кусти» - групи дівчат, які будуть ходити від хати до хати з поздоровленнями і обрядовими «кустовими піснями», - йдеться в повідомленні.

На фестиваль в село Сварицевичі 20 червня з'їдуться творчі колективи та окремі виконавці з різних громад області. Глядачі зможуть побачити обрядове дійство «Водіння Куста», народний танець, почути хоровий, вокальний спів.



Мета фестивалю - відродження та збереження культурної спадщини Полісся, народних звичаїв і обрядів, фольклору в піснях, народному музикуванні, дійстві, костюмах, етнографічній атрибутиці.



Як повідомлялося, три роки тому до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України занесений старовинний обряд «Водіння Куста» з Рівненщини.