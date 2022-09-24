На окупованих територіях розпочалася путінська мобілізація – Генштаб

На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей чоловікам вручають повістки про мобілізацію. Про це повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 24 вересня.

"У Запорізькій та Херсонській областях чоловікам призовного віку, які відмовилися від українського громадянства та отримали паспорти російської федерації, окупаційна влада розпочала вручення повісток про мобілізацію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію в Росії.. За словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, в ході часткової мобілізації будуть покликані в цілому 300 тисяч резервістів.