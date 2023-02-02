На окупованих росією територіях збільшилася смертність новонароджених

15:52 02 лютого Київ, Україна

Вагітні жінки на тимчасово окупованих територіях позбавлені можливості отримувати необхідну медичну допомогу.
 
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, дії російських окупаційних адміністрацій призводять до подальшого погіршення соціально-гуманітарної ситуації на тимчасово окупованій території України.

Зокрема, всі місцеві медичні установи використовуються окупантами для лікування поранених російських військовослужбовців.
"Такі штучно створені труднощі становлять небезпеку життю та здоров'ю породіль та новонароджених, смертність серед яких на тимчасово окупованій території збільшилася більш ніж утричі порівняно з аналогічними показниками до початку російської військової агресії", - написала Маляр у Телеграм.