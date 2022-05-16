На окупованій рф Херсонщині наростає гуманітарна криза - Денисова

11:46 16 травня Київ, Україна

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова заявила, що на захоплених росією територіях Херсонської області продовжуються звірства окупантів.

Зокрема, рашисти не пропускають волонтерів з гуманітарною допомогою, грабують їхні вантажі, розграбовано та вивезено продукцію з торгових мереж та аптек. У самому Херсоні медикаментів залишилося на 2 тижні, немає розчинів для крапельниць, не вистачає кисню.
"У жителів області немає можливості виїхати на контрольовану Україною територію та практично обмежена можливість пересування по області. У перші дні захоплення південного регіону окупанти розграбували велику кількість продовольчих мереж та аптек. Українські товари вивезли до Криму та росії. Як гуманітарку росіяни роздають продукти 5-річної давності та ліки, у яких минув термін придатності. При цьому в обмін на них вимагають паспортні дані, списки пенсіонерів, соціальних працівників та просто людей, які мешкають у тій чи іншій громаді", – наголошує Людина Денисова.
Омбудсмен звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну з огляду на ці факти порушень прав людини рф в Україні.