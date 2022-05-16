На окупованій рф Херсонщині наростає гуманітарна криза - Денисова

"У жителів області немає можливості виїхати на контрольовану Україною територію та практично обмежена можливість пересування по області. У перші дні захоплення південного регіону окупанти розграбували велику кількість продовольчих мереж та аптек. Українські товари вивезли до Криму та росії. Як гуманітарку росіяни роздають продукти 5-річної давності та ліки, у яких минув термін придатності. При цьому в обмін на них вимагають паспортні дані, списки пенсіонерів, соціальних працівників та просто людей, які мешкають у тій чи іншій громаді", – наголошує Людина Денисова.