На окупованій рф Херсонщині наростає гуманітарна криза - Денисова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова заявила, що на захоплених росією територіях Херсонської області продовжуються звірства окупантів.
Зокрема, рашисти не пропускають волонтерів з гуманітарною допомогою, грабують їхні вантажі, розграбовано та вивезено продукцію з торгових мереж та аптек. У самому Херсоні медикаментів залишилося на 2 тижні, немає розчинів для крапельниць, не вистачає кисню.
Зокрема, рашисти не пропускають волонтерів з гуманітарною допомогою, грабують їхні вантажі, розграбовано та вивезено продукцію з торгових мереж та аптек. У самому Херсоні медикаментів залишилося на 2 тижні, немає розчинів для крапельниць, не вистачає кисню.
Омбудсмен звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну з огляду на ці факти порушень прав людини рф в Україні.
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