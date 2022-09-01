На окупованій Луганщині людей змушують йти на "референдум" за їжу

Окупанти на захоплених територіях на Луганщині цинічно змушують людей йти на псевдореферендум в обмін на їжу. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram.

Зокрема, така ситуація склалася в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Попасній, Рубіжному, Гірському, Золотому та населених пунктах цих громад. Окупанти фактично знищили ці міста, зробили бездомними сотні тисяч людей, 90% з яких евакуювалися. Багато хто з тих, що залишилися, живуть у підвалах і притулках. Спочатку їх "звільнили" від усього, а тепер змушують з'явитися на псевдореферендум", - наголосив він.

За словами Гайдая, зараз в області активізовано підготовку до так званого "референдуму" про входження регіону до складу рф.

"Окупаційна влада та колаборантський громадський рух під виглядом надання продуктів харчування або будівельних матеріалів організовує зустрічі з населенням нещодавно захоплених територій області. Виманюють персональні дані, закликають йти на так званий "референдум", змушуючи людей обмінювати свободу на їжу, питну воду та OSB-плити", – додав глава ОВА.

Вороги хочуть провести на окупованих територіях псевдореферендум. У СБУ повідомили, що вже встановлені особи всіх причетних до підготовки "референдуму" на Херсонщині.