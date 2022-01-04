На Одещині зводять новий курорт - "Дунайя"

08:43 04 січень Київ, Україна

Незабаром південь Одеської області зможе запропонувати туристам новий, сучасний курорт

Стало відомо, що на косі озера Сасик зведуть проєкт «Дунайя». Указ про створення туристичного об'єкта вже підписано головою області, а будівництво розпочнеться вже цього року.



Відповідно до інвестиційного проєкту, мережу готелів та казино протягнуть уздовж набережної на 10 кілометрів, а попередня сума вкладень становитиме від 2 до 3 мільярдів доларів.



«Дунайю» порівнюють із курортом у Затоці, проте масштаб та сучасність туристичного об'єкта не поступиться Єгипту та Туреччині.



В цей самий час екологи та захисники дикої природи б'ють на сполох, оскільки розташування туристичного комплексу межує з двома великими природоохоронними зонами: НПП «Тузловські лимани» та Дунайський біосферний заповідник.

Правозахисники природи нарікають на те, що після реалізації проєкту існують високі ризики заподіяння шкоди популяції і таким вже вимираючим видам представників дикої природи.



З іншого боку, Одеська область з її потенціалом нарешті зможе запропонувати іноземним туристам курорт за міжнародними показниками комфорту.