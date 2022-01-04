На Одещині зводять новий курорт - "Дунайя"

Незабаром південь Одеської області зможе запропонувати туристам новий, сучасний курорт.
Стало відомо, що на косі озера Сасик зведуть проєкт «Дунайя». Указ про створення туристичного об'єкта вже підписано головою області, а будівництво розпочнеться вже цього року.
Відповідно до інвестиційного проєкту, мережу готелів та казино протягнуть уздовж набережної на 10 кілометрів, а попередня сума вкладень становитиме від 2 до 3 мільярдів доларів.
«Дунайю» порівнюють із курортом у Затоці, проте масштаб та сучасність туристичного об'єкта не поступиться Єгипту та Туреччині.
В цей самий час екологи та захисники дикої природи б'ють на сполох, оскільки розташування туристичного комплексу межує з двома великими природоохоронними зонами: НПП «Тузловські лимани» та Дунайський біосферний заповідник.
Правозахисники природи нарікають на те, що після реалізації проєкту існують високі ризики заподіяння шкоди популяції і таким вже вимираючим видам представників дикої природи.
З іншого боку, Одеська область з її потенціалом нарешті зможе запропонувати іноземним туристам курорт за міжнародними показниками комфорту.
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