На Одещині стабілізувалася ситуація з електроенергією

В Одесі вдалося стабілізувати ситуацію з електроенергією після обстрілу 5 грудня. Найближчим часом планується повернутись до планових графіків подачі електроенергії.
Про це повідомив у Telegram заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.
За його словами, після обстрілу 5 грудня енергетична система Одеси та населених пунктів навколо постраждала найбільше.
Про це повідомив у Telegram заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.
За його словами, після обстрілу 5 грудня енергетична система Одеси та населених пунктів навколо постраждала найбільше.
Вчора вночі фахівці знайшли спосіб перепідключити Одесу та Одеський район до мережі", - написав Тимошенко.
За його словами, також вирішено питання водопостачання та водовідведення практично у всіх громадах області.
За його словами, також вирішено питання водопостачання та водовідведення практично у всіх громадах області.
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