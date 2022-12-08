На Одещині стабілізувалася ситуація з електроенергією

19:41 08 грудня Київ, Україна

В Одесі вдалося стабілізувати ситуацію з електроенергією після обстрілу 5 грудня. Найближчим часом планується повернутись до планових графіків подачі електроенергії.



Про це повідомив у Telegram заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.



За його словами, після обстрілу 5 грудня енергетична система Одеси та населених пунктів навколо постраждала найбільше.

"Енергетики зробили велику роботу. Ситуацію вдалося стабілізувати, найближчим часом повернемось до планових графіків подачі електроенергії".

Вчора вночі фахівці знайшли спосіб перепідключити Одесу та Одеський район до мережі", - написав Тимошенко.



За його словами, також вирішено питання водопостачання та водовідведення практично у всіх громадах області.