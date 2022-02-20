На Одещині пройшли масштабні антитерористичні навчання СБУ

Для вироблення професійних навичок ефективної міжвідомчої взаємодії при проведенні антитерористичної операції на об'єктах підвищеної небезпеки в акваторії Чорного моря пройшли масштабні антитерористичні навчання СБУ.
Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Одеській області.
Антитерористична операція на захопленому терористами судні проходила в кілька етапів: після завершення переговорів почалася активна фаза. Силами штурмових груп спецпідрозділу СБУ "Альфа" проведено навчальну операцію з нейтралізації "диверсантів" і звільнення "заручників". Учасники навчань поетапно відпрацювали комплекс спільних дій для виявлення і локалізації зловмисників, звільнення заручників та ліквідації потенційних наслідків надзвичайних ситуацій.
За підсумками навчань розроблено рекомендації щодо вдосконалення алгоритму дій підрозділів, задіяних в антитерористичних заходах. Відзначається, що регулярне проведення таких навчань дозволяє суб'єктам боротьби з тероризмом посилити ефективність спільних дій при проведенні відповідних операцій.
У свою чергу начальник Управління СБУ в Одеській області Віктор Доровський зазначив, що навчально-бойові завдання були виконані на досить високому рівні.
Заходи пройшли в умовах, максимально наближених до реальних, в тому числі в нічний час і складних погодних умовах. У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних сил України, Національної гвардії, Морської пошуково-рятувальної служби, Адміністрації морських портів України та Одеського припортового заводу, а також представники органів місцевої влади.
За підсумками навчань розроблено рекомендації щодо вдосконалення алгоритму дій підрозділів, задіяних в антитерористичних заходах. Відзначається, що регулярне проведення таких навчань дозволяє суб'єктам боротьби з тероризмом посилити ефективність спільних дій при проведенні відповідних операцій.
У свою чергу начальник Управління СБУ в Одеській області Віктор Доровський зазначив, що навчально-бойові завдання були виконані на досить високому рівні.
Заходи пройшли в умовах, максимально наближених до реальних, в тому числі в нічний час і складних погодних умовах. У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних сил України, Національної гвардії, Морської пошуково-рятувальної служби, Адміністрації морських портів України та Одеського припортового заводу, а також представники органів місцевої влади.
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