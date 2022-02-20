На Одещині пройшли масштабні антитерористичні навчання СБУ

14:48 25 травень Київ, Україна

Для вироблення професійних навичок ефективної міжвідомчої взаємодії при проведенні антитерористичної операції на об'єктах підвищеної небезпеки в акваторії Чорного моря пройшли масштабні антитерористичні навчання СБУ.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Одеській області.

"За легендою навчань, кілька "диверсійних груп" намагалися здійснити теракти на території Одеського припортового заводу і морського порту "Південний". Ще одна група озброєних "терористів" захопила вантажне судно. При цьому "зловмисники" захопили в "заручники" екіпаж судна і висунули вимоги", - сказано в повідомленні.

Антитерористична операція на захопленому терористами судні проходила в кілька етапів: після завершення переговорів почалася активна фаза. Силами штурмових груп спецпідрозділу СБУ "Альфа" проведено навчальну операцію з нейтралізації "диверсантів" і звільнення "заручників". Учасники навчань поетапно відпрацювали комплекс спільних дій для виявлення і локалізації зловмисників, звільнення заручників та ліквідації потенційних наслідків надзвичайних ситуацій.



За підсумками навчань розроблено рекомендації щодо вдосконалення алгоритму дій підрозділів, задіяних в антитерористичних заходах. Відзначається, що регулярне проведення таких навчань дозволяє суб'єктам боротьби з тероризмом посилити ефективність спільних дій при проведенні відповідних операцій.



У свою чергу начальник Управління СБУ в Одеській області Віктор Доровський зазначив, що навчально-бойові завдання були виконані на досить високому рівні.



Заходи пройшли в умовах, максимально наближених до реальних, в тому числі в нічний час і складних погодних умовах. У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних сил України, Національної гвардії, Морської пошуково-рятувальної служби, Адміністрації морських портів України та Одеського припортового заводу, а також представники органів місцевої влади.