На Одещині критична ситуація - область потрапила в "червону зону"

06:53 23 березень Київ, Україна

Добовий приріст інфікованих коронавірусом в Одесі з початку поточного тижня збільшився вдвічі. У зв'язку з цим в Одеській області з опівночі 23 березня ввели "червону зону" епідеміологічної небезпеки.



Про це повідомила пресслужба Одеської обласної державної адміністрації.



"З 00:00 23 березня на території Одеської області ... введуть "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19", - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що в цей період обмежується:



- прийом відвідувачів в закладах громадського харчування;



- робота торгово-розважальних центрів та інших розважальних закладів;



- робота непродовольчих магазинів і непродовольчих ринків;



- робота закладів культури;



- проведення масових заходів;



- спортивні матчі з глядачами;



- відвідування навчальних закладів крім дитсадків, спеціальних навчальних закладів і учнями 1-4 класів установ загальної середньої освіти.



При цьому дозволено перевозити пасажирів на залізничному транспорті та пасажирів на автобусних маршрутах.



Поліціянтам дозволили застосовувати жорсткі заходи до порушників за недотримання норм і вимог обмежувальних заходів.

"Мною дано доручення правоохоронним органам вживати жорстких заходів щодо виявлення порушення недотримання норм і вимог обмежувальних заходів в "червоному" рівні епідемічної небезпеки", - цитує пресслужба слова голови ОДА Сергія Гриневецького.

Він зазначив, що тільки за минулу добу виявлено 745 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з яких 26 дітей і 13 медичних працівників.



"Якщо минулого тижня ми щодоби реєстрували по 500 випадків, то зараз - близько тисячі", - повідомив голова ОДА.



Гриневецький додав, що "підстави, які призвели до такої критичної ситуації - результат байдужості і безвідповідальності населення, недотримання умов самоізоляції хворими на СОVID-19, несвоєчасне звернення хворих за медичною допомогою, самолікування і ігнорування елементарних методів особистого захисту в публічних місцях, щоденне масове скупчення людей в нічних клубах, кафе і ресторанах, повне ігнорування носіння масок в громадському транспорті".