На Миколаївщині у очному форматі працюватимуть не більше 5% навчальних закладів – Кім

13:10 30 серпня Київ, Україна

З початку навчального року на Миколаївщині не більше 5% навчальних закладів почнуть працювати в офлайн-форматі, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Ми, як і вся Україна, розуміємо ризики і насамперед хочемо, щоб була безпека для дітей. Люди в досить безпечних районах, самі батьки приймають рішення щодо офлайн- або онлайн-навчання. На сьогодні не більше 5% закладів (приблизно 21 заклад) планується відкривати офлайн на безпечній території”, – сказав Кім.

Відкриватимуть їх переважно у північних районах області, розташованих на безпечній відстані від лінії фронту. У той самий час він уточнив, що всі ці заклади забезпечені укриттями.

"Безпечними ми вважаємо північні райони нашої області, де немає військових об'єктів і де нічого не прилітало, тому що немає сенсу", - підсумував він.

Станом на 30 серпня, у Миколаївській області зруйновано 23 та пошкоджено 184 навчальні заклади.