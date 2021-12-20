На Миколаївщині з 3 квітня посилюють карантин

З 3 квітня Миколаїв посилив карантинні обмеження, тепер для проїзду в громадському транспорті треба обов'язково мати не тільки перепустку, а й документи, що засвідчують особу.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
За його словами, Миколаївщина залишається в червоній зоні. В області перевищено епідпоріг майже на 20%, показник рівня госпіталізації становить понад 108 осіб на 100 тис. населення при нормі до 60. Завантаженість ліжок з киснем становить майже 70%, при нормі до 65%.
Дитячі садки продовжують працювати, але приймають дітей у тих батьків, які працюють. Старші класи (5-11) після канікул повертаються на дистанційне навчання. Початкова школа (1-4 класи) після канікул до 11 квітня теж буде вчитися дистанційно.
Дитячі садки продовжують працювати, але приймають дітей у тих батьків, які працюють. Старші класи (5-11) після канікул повертаються на дистанційне навчання. Початкова школа (1-4 класи) після канікул до 11 квітня теж буде вчитися дистанційно.
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