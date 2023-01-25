На Миколаївщині рекордно рано розцвіли перші проліски

11:49 25 січня Київ, Україна

У Миколаївському зоопарку цього року рекордно рано розцвіли перші проліски. Про це йдеться у повідомленні Миколаївської міської ради.



Фахівці вважають таке раннє цвітіння січневим дивом.



Щороку спеціалісти ведуть календар цвітіння всіх рослин дендропарку. Декілька років тому також було зафіксовано цвітіння пролісків у січні, але в останніх числах місяця – 29-30 січня, а цього року вони почали цвісти 21 січня.



Повідомляється, що побачити весняну квітку можна біля літнього вольєра шимпанзе, навколо ставка з коропами та на схилах Острова звірів.