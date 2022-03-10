На Миколаївщині для російських військових, які бажають здатися, організують "зелений коридор"

17:48 10 березень Київ, Україна

На Миколаївщині для російських солдатів, які стоять на кордоні області і не хочуть наступати, вирішили організувати "зелений коридор". Але пропозиція актуальна лише для тих, хто не стріляв у мирне населення.



Про це у відеозверненні заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

“Хотів би звернутися до російських окупантів. Шанс даємо у будь-якому випадку. Знаємо – стоять вони там на кордоні Херсона та Миколаївської області, розмовляють із нашими. У чому проблема у росіян? Вони нападати не хочуть, але й назад повернутися не можуть, бо їм сказали з того боку – з Херсона – що їх розстрілюватимуть під час відступу. І ось вони по селах, поряд із селами стоять – ні туди, ні сюди. Я звертатимуся зараз вгору і погоджу таку річ як зелений коридор для росіян. Думаю, у мене вийде. Завтра дам координати та інструкції, що робити, якщо хочете жити“, – сказав голова Миколаївської обласної військової адміністрації.

За його словами, він організовуватиме "гарячу лінію" - "куди подзвонити, як прийти, щоб залишитися живим і не їхати туди не сідати у в'язницю".



Кім пояснив, що це стосується лише росіян, які ще не стріляли у мирне населення.



Він підкреслив, що "зелений коридор" не поширюється на артилеристів та ракетників.