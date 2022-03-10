На Миколаївщині для російських військових, які бажають здатися, організують "зелений коридор"

На Миколаївщині для російських солдатів, які стоять на кордоні області і не хочуть наступати, вирішили організувати "зелений коридор". Але пропозиція актуальна лише для тих, хто не стріляв у мирне населення.
Про це у відеозверненні заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Про це у відеозверненні заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
За його словами, він організовуватиме "гарячу лінію" - "куди подзвонити, як прийти, щоб залишитися живим і не їхати туди не сідати у в'язницю".
Кім пояснив, що це стосується лише росіян, які ще не стріляли у мирне населення.
Він підкреслив, що "зелений коридор" не поширюється на артилеристів та ракетників.
Кім пояснив, що це стосується лише росіян, які ще не стріляли у мирне населення.
Він підкреслив, що "зелений коридор" не поширюється на артилеристів та ракетників.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі